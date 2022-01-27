РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 152 случая Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 11 585 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В регионе за прошедшие сутки выявили 7 182 случая коронавируса.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 718 674 случая инфицирования Covid-19. Скончались 13 183 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 620 279 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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