РИАМО - 27 янв. В период с 2012 по 2021 год в 10 раз выросло количество закупок у малого бизнеса в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«У нас госзакупок на 340 – 370 млрд рублей — огромная сумма. И, когда мы начинали, мы задавались вопросом: а какая доля малого бизнеса участвует в этих закупках? Оказалось, незначительная, но сегодня это 40%», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что в настоящее время высокая доля бизнеса может участвовать в различных государственных и муниципальных контрактах. ​

Ранее по поручению губернатора была введена мера поддержки для бизнесменов и самозанятых, которые реализуют товары собственного производства, продукты питания и напитки на маркетплейсах. Их поддерживают субсидиями, чтобы малый и средний бизнес имел возможность стабильно реализовывать продукцию.