РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 янв. Генерального директора предприятия ООО «Трак-Бетон» в Котельниках Александра Дьяконова номинировали на федеральную премию «Молодой промышленник года 2021», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2021 году под руководством Дьяконова модернизировали бетонный узел, который позволил увеличить производство. Предприятие участвует в строительстве метрополитена и больницы для пациентов с COVID-19.

Цель премии – поощрение молодых промышленников, которые развивают производственные площадки.