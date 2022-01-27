РИАМО - 27 янв. В Московской области многоквартирные дома будут строить по новым стандартам, в их число входят комплексное благоустройство территории возле новостроек и запрет мусоропроводов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В Московской области нет человека, который бы не помнил, что она (область – ред.) первая по вводу (в эксплуатацию – ред.) жилья, <…> поэтому здесь ключевое — строить с умом, чтобы новоселье было в радость», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он добавил, что были приняты стандарты жилой застройки — повышения качества жизни. К ним относятся: комплексное благоустройство и дворы без машин, запрет мусоропроводов, качество, доступное всем, современные и технологичные фасадные решения, отделка комфорт-класса для квартир в рамках переселения граждан, комфорт для пешеходов, велосипедистов, транспорта. ​

Ранее пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья сообщала, что за неделю в Подмосковье поставили на кадастровый учет 11 жилых домов и 19 таунхаусов. Присвоение кадастровых номеров объектам позволило 2691 семье оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и осуществить ряд иных юридических процедур.