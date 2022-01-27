РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 91 новый случай Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 33 421 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

7 182 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в регионе выявлено 718 674 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 183 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 620 279 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.