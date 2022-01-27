РИАМО - 27 янв. Во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил о жизни по новым стандартам не только в многоквартирных и многоэтажных домах, но и в ИЖС. Он обратил внимание на улучшение стандартов жилья в регионе, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Самое главное — это задачи, на которые направил сегодня губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев. Это, прежде всего, жизнь по новым стандартам не только в многоквартирных и многоэтажных домах, но и новые стандарты в строительстве ИЖС. То есть те дома, которые на сегодняшний день у нас по вводу составляют более 50%. Это то население, которое имеет дома, но не имеет социальной инфраструктуры, дорог, нормальной связи между собой, школ», — сказала Федотова.

Она отметила, что сегодня индивидуальное строительство развивается достаточно стихийно. Понимая это, губернатор поставил задачу в этом году начать реализацию 4 проектов в муниципальных образованиях Пушкинский, Истра, Наро-Фоминский и Дмитровский.

«Стандарты эти достаточно простые, они касаются объемов территорий, которые будут охватывать эти проекты, а также наличия социальных объектов — школ, садов, поликлиник, которые необходимы для населения. Поэтому это на сегодняшний день наша главная задача», — добавила Федотова.

Она также подчеркнула, что все предыдущие обращения губернатора касались конкретных людей, их потребностей. А это обращение содержит в том числе направление на улучшение качества.

«Мы видим, что в прошлом году направлением стали стандартизация и стандарты для жилья, в этом году мы их развиваем, качество повышаем», — заключила Федотова.