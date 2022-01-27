РИАМО - 27 янв. Жителям Московской области нужно будет рассказать, кто получит право на льготы в рамках программы социальной газификации, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы много об этом говорили, президентский проект (социальной газификации – ред.). То, что раньше стоило для человека 1-2 млн или 2,5 млн руб., сегодня не может случиться. Благодаря президентской программе вы знаете, что (проведение газа в дом и установка оборудования – ред.) стоит <…> 150 тысяч рублей», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он добавил, что задача в том, чтобы позаботиться о старшем поколении и многодетных, для них будут предложены льготы по социальной газификации.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.