РИАМО - 27 янв. В рамках программы «Приведи друга» врачи, работающие в Московской области, могут получить денежные выплаты за привлечение коллег на вакансии в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей - усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр или профессиональный хирург, онколог, уролог», - сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Губернатор добавил, что подмосковные врачи, сумевшие привлечь к работе в регионе другого специалиста, получают денежную выплату в размере 30-50 тыс. рублей.

Помимо программы «Приведи друга» в Подмосковье действуют и другие меры поддержки врачей. Так, подмосковные медики, которые снимают жилье, могут каждый месяц получать 20 тыс. рублей компенсации за аренду.

Врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты могут воспользоваться программой «Социальная ипотека». По ней специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Кроме того, в Московской области предусмотрены и другие меры поддержки медиков - программа «Земский доктор», предоставление земельного участка для строительства дома, а также губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.