РИАМО - 27 янв. Развитие Подмосковья происходит за счет слаженной командной работы и ориентированности на результат, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Синергия – это действие команды, взаимное включение тех, кто отвечает за результат. Если кто-то сопротивляется очевидному, кто-то не верит, такие люди всегда бывают, в этом нет трагедии. <…> Поиск способов, а не причин что-то не делать является для нас ключевым», — обратился Воробьев к присутствующим. ​

В четверг прошел ежегодный отчет губернатора Московской области перед жителями и депутатами Мособлдумы. Для главы региона обращение стало 10-м по счету. В своем отчете он затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, выплаты для врачей, учителей и пенсионеров, реализацию президентской программы соцгазификации и другие темы.

Губернатор также поблагодарил активных жителей Подмосковья и глав городских округов за работу.