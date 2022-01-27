РИАМО – 27 янв. Торговая сеть «Пятёрочка» масштабирует экопроект по сбору использованных батареек и устанавливает дополнительные короба в Москве и Подмосковье. Число магазинов, где установлены специальные контейнеры, увеличилось в 2,3 раза – с 65 до 150 торговых объектов, сообщает пресс-служба торговой сети.

Сдать на переработку элементы питания на сегодняшний день могут жители Москвы и многих областных населенных пунктов: Балашиха, Реутов, Долгопрудный, Домодедово, Химки, Дмитров, Подольск, Серпухов, Звенигород, Мытищи, Истра, Сергиев Посад, Клин и др. Адреса магазинов, которые принимают участие в проекте, можно посмотреть по ссылке.

Заниматься переработкой батареек будет группа компаний «Мегаполисресурс».

За прошлый год благодаря установленным в магазинах сети в разных регионах боксам по сбору батареек было вывезено и утилизировано свыше 2,84 тонны отработанных элементов питания.