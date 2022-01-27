РИАМО - 27 янв. В Московской области в 2022 году запустят 17 проектов по реновации жилья, в их рамках переселят 73 семьи, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В этом году президент (России Владимир Путин – ред.) сказал вытаскивать людей из трущоб, <…> как мы можем это сделать? Мы видим соответственно сложный, но успешный опыт в Москве. Он касается программы реновации, и у нас подготовлен ряд проектов», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он добавил, что первые два проекта по реновации уже реализуются в Мытищах и Раменском. Еще 17 проектов, по которым переселят 73 семьи в новостройки, запустят в 2022 году. ​

Проекты по реновации будут запущены в Балашихе, округе Пушкинский, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах и в других муниципалитетах.

В программу реновации в Подмосковье попадут 377 домов, она коснется 14 562 жителей.