РИАМО - 27 янв. Еще 1 тыс. земельных участков предоставят в безвозмездное пользование врачам Подмосковья в 2022 году в рамках программы по поддержке региональных работников медицины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что медики, получающие участки, должны иметь не только землю, но и возможность построить на ней комфортабельное жилье.

«Мы работаем над тем, чтобы была дорога, забор, газ, все необходимое и возможность построить дом. Такая задача стоит, я уверен, что мы побываем на новоселье и покажем первый успешный опыт и, конечно, будем работать дальше над тем, чтобы эта тема обязательно была у нас в хорошем исполнении», - сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

В 2021 году подмосковным медикам предоставили в безвозмездное пользование 315 земельных участков.

Претендовать на земельный участок могут врачи, работающие в медучреждениях 31 округа Подмосковья. Они должны иметь не менее 3 лет стажа по одной из 36 специальностей.

Предоставление земли позволяет поддержать работающих и привлечь новых врачей редких специальностей в удаленные от МКАД округа.

Минмособлимущество вместе с администрациями муниципалитетов подбирает участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства и передает их в безвозмездное пользование на 6 лет. После строительства дома участок можно оформить в собственность.