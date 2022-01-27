РИАМО - 27 янв. Еще 1 тыс. земельных участков предоставят в безвозмездное пользование врачам Подмосковья в 2022 году в рамках программы по поддержке региональных работников медицины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что медики, получающие участки, должны иметь не только землю, но и возможность построить на ней комфортабельное жилье.
В 2021 году подмосковным медикам предоставили в безвозмездное пользование 315 земельных участков.
Претендовать на земельный участок могут врачи, работающие в медучреждениях 31 округа Подмосковья. Они должны иметь не менее 3 лет стажа по одной из 36 специальностей.
Предоставление земли позволяет поддержать работающих и привлечь новых врачей редких специальностей в удаленные от МКАД округа.
Минмособлимущество вместе с администрациями муниципалитетов подбирает участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства и передает их в безвозмездное пользование на 6 лет. После строительства дома участок можно оформить в собственность.
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