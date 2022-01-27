РИАМО - 27 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении Администрацией Волоколамского городского округа закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба ведомства.

В управление поступила жалоба от ООО «Наследие-Проект» на действия администрации при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на изготовление и установку постаментов под бюсты на территории мемориала «Вечный огонь».

По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «Наследие-Проект» обоснованной.

Не согласившись с указанным решением, администрация обратилась в суд.