РИАМО - 27 янв. Важнейшими темами, затронутыми губернатором Московской области Андреем Воробьевым в ежегодном обращении к жителям и депутатам Мособлдумы, стали темы здравоохранения, образования и социальной защиты, сообщила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

«Ключевое — это, конечно, повышение зарплат учителям. Потому что беспрецедентная, на мой взгляд, мера - по 5 тыс. рублей. <…> Плюс по 2,5 тыс. рублей будут получать нянечки. Но, как сказал Андрей Юрьевич, этим поддержка не закончится», - прокомментировала Каклюгина выступление губернатора.

Она также отметила важность еще одного повышения зарплаты учителям, которое запланировано на 1 сентября. Доплаты произведут по итогам составления ежегодного рейтинга школ.

«Те учителя, которые окажутся в школе, которая даст наибольшие результаты в этом рейтинге, эти школы получат дополнительные гранты, на которые предусмотрено больше 2 млрд рублей. И эти гранты пойдут на еще одно повышение зарплаты учителей», - сказала Каклюгина.

Еще одной важной темой обращения губернатора стало закрытие детских домов в Подмосковье. Регион стал первым в стране, где это реализовали.

«У нас беспрецедентная мера поддержки приемных семей. Порядка 600 тыс. рублей ежегодно получает приемная семья на каждого приемного ребенка», - заявила Каклюгина.

Она добавила, что в Московской области ежегодно становятся сиротами 1,5 тыс. детей. Они попадают в приемные семьи в срок от недели до месяца.