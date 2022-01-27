РИАМО - 27 янв. Опыт Подмосковья должен масштабироваться по всей стране, особенно в решении проблем сирот, заявил депутат Государственной думы Денис Майданов.

«Поймал себя на мысли, как сложно представить Россию без нашего президента (Владимира Путина - ред.) <...>, также сложно Московскую область представить без Андрея Юрьевича Воробьева (губернатора – ред.). Проблемы, конечно, никогда не заканчиваются, но <...> власть должна быть для людей, как подчеркивает Воробьев», - сказал Майданов.

Он отметил, что многие инициативы Подмосковья могли бы быть реализованы в масштабах страны.

«Очень важно, что решены вопросы с детскими домами, что их не осталось в Московской области», - заключил Майданов.

Также один из приоритетов в работе - привлечение инвестиций в Московскую область, развитие скорой помощи, улучшение работы поликлиник, отметил депутат.

В четверг в Мособлдуме состоялся ежегодный отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева перед жителями и депутатами Мособлдумы. Это его десятый отчет. Воробьев затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, тему выплат для врачей, учителей и пенсионеров, а также рассказал о реализации президентской программы соцгазификации и о других темах.