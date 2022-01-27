РИАМО - 27 янв. В 2022 году в Подмосковье начнут модернизацию 30 объектов водоснабжения, которые находятся в Лотошине, Можайском округе и других городских округах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Чистая вода» - большая программа. Каждый год я об этом говорю. Наши «зеленые» зоны – Дзержинский, Балашиха, Одинцово, Дмитров. В 2021 году получилось улучшить там качество воды», - сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами регионального парламента.

По словам губернатора, в этом году начнут модернизацию 30 объектов водоснабжения. Основной акцент будет сделан на Лотошине, Можайском округе, округе Пушкинский, Талдомском округе и Солнечногорске.

Проект «Чистая вода» затронул более 160 тыс. жителей в прошлом году. Еще 760 тыс. жителей будут охвачены проектом до 2025 года. Проект планируется завершить к 2025 году.

Ранее министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отмечал, что за 6 лет в регионе возвели и модернизировали около 400 объектов водоснабжения. За этот период качество воды улучшилось для 2 млн жителей в 48 муниципалитетах.

Доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой по централизованному водоснабжению, превысила 92% (по данным на первую половину прошлого года управления Роспотребнадзора по региону).