РИАМО - 27 янв. На территории Московской области продолжится работа по совершенствованию автобусного сообщения, заявил губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Особенно новые микрорайоны нуждаются в подвижном составе. В этом году мы уже получили. Спасибо, Москва, нам очень помогла - 200 автобусов. Плюс порядка 130 машин в первом полугодии доставят те, кто занимается перевозками», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье общественный транспорт очень важен.

«Нужно внедрять самые современные решения и обеспечивать перемены», - заключил Воробьев.

В четверг в Мособлдуме состоялся ежегодный отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева перед жителями и депутатами Мособлдумы. Это его десятый отчет. Глава региона затронул ситуацию с распространением коронавируса, тему выплат для врачей, учителей и пенсионеров, а также рассказал о реализации президентской программы соцгазификации и о других темах.