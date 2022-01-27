РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. Студент колледжа архитектуры отреставрировал первый барельеф со снесенного в Королеве здания, сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры, руководитель проекта «Культурный субботник» Андрей Чермошенцев.

Детский сад «Белочка» был снесен в 2018 году и на его месте построено новое дошкольное учреждение. Городские активисты настояли на спасении барельефов со здания от уничтожения. Барельефы с белочками, уточками и медвежатами передали на реставрацию в колледж архитектуры, дизайна и реставрации «26 Кадр».

«В четверг прошла защита диплома студента Андрея Персианова по реставрации художественного элемента из оформления фасада бывшего детского сада «Белочка». Медальон барельефа с изображением белочки, созданный еще в начале 50-х годов по эскизам архитектора Любови Гулецкой, был отреставрирован под контролем преподавателя Щербаковой Дарьи Сергеевны», - сказал Чермошенцев.

Руководитель проекта «Королевский гид» Ольга Мельникова и Андрей Чермошенцев приняли участие в заседании дипломной комиссии, задали студенту интересующие вопросы по процессу.

Остальные барельефы тоже будут отреставрированы. После завершения работ все элементы будут покрыты специальным составом и покрашены в единой концепции.

«После защиты мы вручили благодарность Андрею от проекта «Королевский гид» за активное участие в сохранении культурного наследия», - заключил Чермошенцев.