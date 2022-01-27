РИАМО - 27 янв. В Московской области в 2022 году продолжат модернизацию сферы ЖКХ, стоит задача не допустить сбоев в работе этой отрасли, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы большую модернизацию сетей делали и делаем, в том числе и по президентскому проекту. Очистные сооружения, <…> еще с десяток будут модернизированы в ближайшее время», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он добавил, что главная задача — думать наперед и не допустить каких-либо сбоев в сфере ЖКХ. ​

Ранее в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области сообщали, что в Лыткарине будут введены в строй современные очистные сооружения, в этом году начнутся пуско-наладочные работы. Работа ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и госпрограммы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы.