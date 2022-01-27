РИАМО - 27 янв. В Подмосковье в 2022 году особое внимание уделят реализации программы «Чистая вода», внедрению «Умной платежки», а также реконструкции очистных сооружений, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Наиболее важно - продолжать программу «Чистая вода», у нас есть план на 2022 год, мы обязаны его выполнить», - сказал Хромушин по итогам ежегодного отчета губернатора Подмосковья Андрея Воробьева перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Хромушин отметил, что вторая важная тема - проект «Умная платежка».

«Наша задача, чтобы до конца года все управляющие организации перешли на систему ЕИРЦ», - сказал вице-губернатор.

По его словам, также важно завершить программу социальной газификации, до конца 2022 года достроить всю необходимую инфраструктуру. Еще один огромный блок работа - это очистные сооружения.

«У нас огромная программа - 14 очистных сооружений. 80 млрд рублей требуется на реконструкцию. Мы привлекаем все возможные источники. Хотим в этом году начать реконструкцию Солнечногорских очистных сооружений, Сергиев Посад, Коломна, Серпухов», - пояснил Хромушин.

Губернатор региона в своем обращении также уделил много внимания благоустройству - велотропам, паркам, лесопаркам.

«В этом году мы сделаем 19 скверов в шаговой доступности, в следующем году сделаем в каждом муниципалитете, и будем идти дальше», - заключил Хромушин.