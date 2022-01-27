РИАМО - 27 янв. В удаленных территориях Подмосковья будут создавать особые условия для привлечения инвесторов, заявил зампред правительства Вячеслав Духин.

«Губернатор (Московской области Андрей Воробьев – ред.) четко обозначил в качестве приоритета – развитие удаленных территорий. <...> Там не так много предприятий. Те инвесторы, которые приходят, выбирают их в последнюю очередь. <...> Наша задача - создать такие условия, чтобы инвесторам было выгодно туда идти», - сказал Духин.

Он отметил, что в отдаленных территориях нужно создать земли с подведенными коммуникациями, чтобы инвестор не тратил на это время и деньги.

«Мы стремимся к тому, чтобы у всех 11 муниципалитетов были подготовленные участки, куда прийти легко», - заключил Духин.

В четверг в Мособлдуме состоялся ежегодный отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева перед жителями и депутатами Мособлдумы. Это его десятый отчет. Воробьев затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, тему выплат для врачей, учителей и пенсионеров, а также рассказал о реализации президентской программы соцгазификации и о других темах.