РИАМО - 27 янв. В удаленных территориях Подмосковья будут создавать особые условия для привлечения инвесторов, заявил зампред правительства Вячеслав Духин.
Он отметил, что в отдаленных территориях нужно создать земли с подведенными коммуникациями, чтобы инвестор не тратил на это время и деньги.
«Мы стремимся к тому, чтобы у всех 11 муниципалитетов были подготовленные участки, куда прийти легко», - заключил Духин.
В четверг в Мособлдуме состоялся ежегодный отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева перед жителями и депутатами Мособлдумы. Это его десятый отчет. Воробьев затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, тему выплат для врачей, учителей и пенсионеров, а также рассказал о реализации президентской программы соцгазификации и о других темах.
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