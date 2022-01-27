РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 янв. В Люберецкий городской суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в Котельниках, сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Гражданин Украины обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

По версии следствия, мужчина арендовал частный дом в Котельниках и с целью дальнейшего незаконного сбыта наркозависимым лицам кустарным способом незаконно изготовил мефедрон (фенадон, долофин) массой более 1950 г.

Также для личного употребления мужчина незаконно приобрел и хранил при себе мефедрон (фенадон, долофин) массой 2,75 г.

Обвиняемого задержали сотрудники полиции 21 февраля 2021 года. Он был заключен под стражу.