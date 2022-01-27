РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. Активисты ОНФ и Общественной палаты Московской области передали более 6 т питьевой воды для пациентов «красной зоны» Щелковской областной больницы, сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.

«Считаю, что в это непростое время крайне важно оказывать такую благотворительную помощь и поддерживать как врачей, так и пациентов больницы», - сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, руководитель благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев.

Мероприятие прошло в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

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