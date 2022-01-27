РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. В Королеве на время остановили работу котельной «Новые Подлипки» из-за технологического сбоя, сообщили в «Теплосети» города.

Из-за технологического сбоя на трубопроводе тепловой сети в районе дома 5Д по проспекту Королева произошла вынужденная остановка технологического оборудования в котельной «Новые Подлипки». Отопления и горячей воды не было в нескольких домах города.

После определения места неисправности и проведения необходимых ремонтных работ, специалистами «Теплосети» выполнены работы по восстановлению работоспособности котельного оборудования, наполнению системы теплоснабжения, приведения параметров ресурсов к нормативных и обеспечению их подачи потребителям.

В 11:30 подача ресурсов центрального отопления и горячего водоснабжения от котельной «Новые Подлипки» полностью восстановлена.

При проведении ремонтных работ, требующих отключения ресурса, возможны кратковременные изменения в его качестве. Коммунальщики приносят извинения за доставленные неудобства.

О проблемах с отоплением и горячей водой можно сообщить в ЕДС по круглосуточному телефону: 8(499)929-99-99 или через мобильное приложение ЕДС Королев.