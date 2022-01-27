РИАМО - 27 янв. По специальной программе каждой приемной семье в Подмосковье выплачивают 600 тыс. рублей ежегодно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он рассказал, как в регионе решили вопрос с устройством детей в приемные семьи.

«Мы сделали семейные центры и сделали программу. Ее смысл заключается в том, что каждый год 12 млрд рублей (тратят на программу – ред.). Мы даем семье 600 тыс. рублей каждый год на ребенка. Наш социальный блок активно смотрит на институт опеки – приемные семьи, – и мы видим, что дети находят семью», — сказал губернатор.

Губернатор отметил, что комплексные меры помогли Подмосковью полностью отказаться от детских домов. ​В 2013 году в регионе было 44 детдома, а теперь не осталось ни одного.

Ежегодно в области без родителей остаются 1,5 тыс. детей. Таких детей в течение месяца устраивают в приемные семьи. До того, как ребенок начнет жить в семье, он проживает в одном из 6 семейных центров.