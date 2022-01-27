РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска в ходе рейда выявили 190 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отделом ГИБДД УМВД России по Подольску с 10 по 23 января было проведено профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход», направленное на пресечение нарушений ПДД и повышение безопасности на дорогах в области действия пешеходных переходов.

Так, за время рейда были привлечены к ответственности 273 участника дорожного движения. Из них в отношении пешеходов составлено 190 административных материалов, в отношении водителей – 83.

Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательности у пешеходных переходов, снижении скорости, постоянном слежении за дорогой. Пешеходам при переходе дороги необходимо удостовериться, что их пропускают. Они имеют несомненное преимущество на нерегулируемых пешеходных переходах, но переход проезжей части для них безопасен только в том случае, если водители соблюдают правила и уступают им дорогу.