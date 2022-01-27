РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 янв. В Домодедове за сутки выявили 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 19 605 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 7 182 случая коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 718 674 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 183 человека. Выздоровели и выписались 620 279 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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