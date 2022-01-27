РИАМО - 27 янв. Проект «Мой первый врач» запустят в Подмосковье для поддержки педиатров и детских терапевтов, работающих в медучреждениях региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Педиатры и терапевты нуждаются в особой программе, в особом подходе. Врачей не хватает. Мы должны с одной стороны не терять тех врачей, которые у нас есть, а с другой стороны – создавать максимально комфортные условия для того, чтобы они приходили и в первичное звено, и в те госпитали, стационары, которые мы строим», – сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Реализация проекта «Мой первый врач» будет направлена на снижение лишней нагрузки на детских врачей, цифровизацию их работы, а также формирование системы обучения и наставничества.

Отмечается, что в Подмосковье насчитывается 2 млн детей, что составляет 20% от всей численности населения региона.