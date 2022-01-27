РИАМО - 27 янв. В Подмосковье в рамках развития системы экомониторинга в 2022 году установят 90 новых датчиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Мы их (датчиков системы экомониторинга – ред.) уже установили 209, в этом году еще 90 датчиков установим», — сказал Воробьев.

Кроме того, 20 предприятий в Подмосковье приступят к модернизации или установке нового оборудования для повышения качества воздуха. В их числе Фряновский керамический завод, ООО «Грунт Эко», Люберецкие очистные сооружения и другие.

Ранее губернатор отмечал, что в приоритетах экологической политики региона – борьба с экологически неблагоприятными компаниями, несанкционированными свалками и организация работы комплексов по переработке отходов.