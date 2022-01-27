РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего местного жителя о краже денежных средств с его банковского счета. Общая сумма материального ущерба составила 22 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления по месту своего проживания задержан 27-летний местный житель.

Полицейскими установлено, что мужчины были знакомы и находились в доме задержанного на улице Чеховской. После того, как заявитель заснул, злоумышленник завладел принадлежащим ему телефоном и через мобильное приложение перевел на свой банковский счет деньги с карты потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.