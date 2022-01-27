РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед населением и депутатами Мособлдумы поблагодарил активных жителей региона и глав городских округов за их работу, передает корреспондент РИАМО.

«В завершение хотел бы поблагодарить наших жителей, которые активны и всегда нас заставляют думать о главном – нельзя позволять проблеме накапливаться. Хочу поблагодарить глав и выделить, что их работа является очень сложной, интересной и очень благодарной», – подчеркнул Воробьев.

Участниками движения «Волонтеры Подмосковья» числятся более 7,6 тыс. человек. Добровольцы помогают при проведении общественных и культурных мероприятий региона.

В четверг прошел ежегодный отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева перед жителями и депутатами Мособлдумы. Для главы региона обращение стало 10-м по счету. В своем отчете он затронул ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, выплаты для врачей, учителей и пенсионеров, реализацию президентской программы соцгазификации и другие темы.