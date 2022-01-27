РИАМО - 27 янв. В Московской области в 2021 году реализовали 450 проектов с инвестициями свыше 500 миллионов рублей каждый, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важная составляющая — это рабочие места, у нас, несмотря на все ограничения из-за Covid-19, реализовано 450 проектов с инвестициями более 500 миллионов (рублей – ред.), это говорит о том, что Подмосковье привлекательно для бизнеса», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Также губернатор подчеркнул, что 36% регионального оборота обеспечивают 30% малого бизнеса. В регионе также стабильно работают Ozon, Wildberries, «Газпром», большое количество промышленных предприятий, предприятий военно-промышленного комплекса и другие. ​

Ранее Московская область и АО «Дом.рф» подписали соглашение о совместном развитии на территории региона механизма использования инфраструктурных облигаций, которые выпущены специализированным обществом проектного финансирования. Облигации СОПФ обеспечат инвесторам, реализующим инфраструктурные проекты, в том числе в формате ГЧП, доступ к дешевому финансированию.