РИАМО - 27 янв. В Московской области создаются все условия, чтобы платежи по жилищно-коммунальному хозяйству были понятны для жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасибо правоохранительному блоку, тоже помогают нам очень активно, это понятная очень прозрачная платежка. У тебя не должно быть сомнений, что все, что там начислено, соответствует тому, что ты потребляешь», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он отметил, что главная задача сделать так, чтобы единый расчетно-кассовый центр нужен был не для прозрачных платежек, а уже для более сложной задачи. В эту задачу входят те льготы и выплаты, которые положены человеку.

Также планируется сдержать рост тарифов для 100 тыс. жителей в Богородском округе, Коломне, Шатуре и Серпухове.