РИАМО - 27 янв. В выходные в столице и Подмосковье ожидается снег, столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. Погоду в регионе будет определять серия атлантических циклонов, которые принесут снеговые облака, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Ночью в пятницу в Москве будет минус 9-7 градусов, по области - минус 11-6 градусов, небольшой снег. Днем пасмурно, временами снег, метель, в городе - минус 6-4 градуса, по области - минус 8-3 градуса. Ветер южный 5-10 метров в секунду», - рассказал синоптиков.

Он добавил, что в субботу ночная температура составит минус 9-4 градуса, дневная - минус 5-0 градусов. Погода будет облачной, местами возможны осадки.

В воскресенье будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут минус 7-2 градуса, днем - минус 4-1. К концу недели сугробы в Москве вырастут с 46 до 50 см.