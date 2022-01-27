РИАМО - 27 янв. Сотрудники таможни аэропорта Домодедово остановили гражданку РФ, которая намеревалась незаконно провезти через границу свыше 46 тыс. евро.

Женщина собиралась вылететь из России рейсом Москва – Бургас. При прохождении «зеленого» коридора она заявила сотруднику таможни, что при себе имеет денежные средства в размере 7 тыс. евро. Однако таможенный осмотр показал, что в багаже пассажирки были 46,7 тыс. евро, 250 долларов, 4,4 тыс. рублей и 63 болгарских левов.

В сумме женщина пыталась незаконно перевезти через границу более 3,3 млн рублей. По факту правонарушения проводятся проверки в соответствии с УПК РФ.

Обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов. Если деклалируемая сумма превышает 100 тыс. долларов, таможенному органу необходимо предоставить документы, которые подтверждают происхождение денежных средств.