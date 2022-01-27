РИАМО - 27 янв. В Подмосковье планируют создать еще 100 выделенных полос для проезда общественного транспорта, это позволит автобусам курсировать по расписанию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

В регионе уже работают четыре выделенные полосы – две в Ленинском городском округе, Одинцовском округе и Химках. Эксперимент оказался удачным, уточнил Воробьев.

«Выделенные полосы - это новация, скорее, для Московской области. Мы начали делать первые выделенные полосы, мы видим, что теперь автобус по расписанию ходит. В этом году еще (будет – ред.) 100 выделенных полос», - сказал Воробьев.

Он отметил, что они будут в Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Мытищах, Люберцах.

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