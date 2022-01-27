РИАМО - 27 янв. Третий и четвертый Московские центральные диаметры запустят в Московском регионе в 2023 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«МЦД-1 и МЦД-2 работают, МЦД-3 и МЦД-4 (Зеленоград – Раменское, Апрелевка – Железнодородный) открываются в 2023 году. Это имеет огромное значение», – сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он отметил, что это большая и затратная программа, так как для нее нужно проложить дополнительные пути и закупить транспорт.

«Готовим всю прилегающую инфраструктуру», – заключил Воробьев.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект в Московском регионе, объединяющий формат пригородных электричек и метрополитена. Уже запущены 2 диаметра, еще 2 готовят к открытию в 2023 году. Последний пятый диаметр планируют запустить в 2025-2026 годах.

Каждый диаметр имеет около 30-40 станций, а его средняя протяженность составляет 80 км. При этом МЦД-4 станет самым насыщенным диаметром по количеству пересадок: их будет 18 с 35-ю различными вариантами.

Развитие МЦД в Москве и Подмосковье: какие диаметры запустят в ближайшие годы>>