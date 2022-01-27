РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. Совсем скоро в городском округе Мытищи свои двери для 585 детей откроют 3 дошкольных учреждения, сообщила заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

К концу первого квартала 2022 года ожидается открытие детских садов: в д. Пирогово в ЖК «Пироговская ривьера» на 225 мест, на ул. Стрелковой в мкр. 29 на 160 мест и на пр. Астрахова в ЖК «Новое Медведково» на 200 мест.

Гречаная отметила, что жители микрорайонов ждут открытия садиков. Учреждения красивые, с современным оборудованием и определенно понравятся детям. Работы уже на финишной прямой.