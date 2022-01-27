РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов развивать флагманские школы и усилить их поддержку, передает корреспондент РИАМО.

«Мы много говорили о флагманских школах. Я прошу, уважаемые главы, на территориях такую школу себе выбрать и возглавить ее наблюдательный или попечительский совет, иметь к ней прямое отношение. Помогать, усиливать», – рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

По словам губернатора, это позволит школам-лидерам делиться лучшими практиками.