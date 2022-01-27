РИАМО - 27 янв. В регионе реализуют программу строительства школ и детских садов повышенной вместимости, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В партнерстве с Роспотребнадзором сегодня мы имеем возможность большей вместимости строить детские сады и школы. <…> Весь административно-хозяйственный блок находится наверху, для детей ничего не поменялось», – рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он выразил надежду, что эта программа будет продолжена.

На строительство и капитальный ремонт детских садов и школ в Московской области в 2022 году выделено 8,5 млрд рублей. За 5 лет в регионе были построены 117 школ и 116 детских садов, еще в 107 школах и 145 детсадах был проведен капремонт.