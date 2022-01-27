РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил с 1 сентября повысить зарплату педагогам школ «зеленой зоны», передает корреспондент РИАМО.

«Мы с 1 января подняли заработную плату всем учителям, всем воспитателям, всем нянечкам. <…> Это 5 и 2,5 тыс. рублей. Но я хочу предложить с 1 сентября сделать еще одно повышение. Особенно тем школам, их у нас большинство точно, которые находятся в «зеленой зоне», — отметил Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он попросил глав муниципалитетов находиться в контакте с директорами школ.

Воробьев подчеркнул важность соответствия школ региона высоким стандартам.