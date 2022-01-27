РИАМО - 27 янв. Строительство нового выезда – Северного обхода - в подмосковной Лобне планируют завершить в следующем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большая работа в Лобне, мы закончим в следующем году. Мы делаем все возможное, чтобы сдать объекты досрочно. Выезд там крайне безобразный, мы ситуацию там обязательно исправим», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик сообщал, что в 2022 году будет запущено движение на первом этапе Северного обхода Лобни от Дмитровского шоссе до микрорайона Луговая.

В состав этого участка войдет и путепровод через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД. Протяженность новой дороги составит 4,7 км.

Общая протяженность Северного обхода Лобни составит 8 км. Его ввод в эксплуатацию существенно сократит время на выезд и въезд в Лобню.