РИАМО - 27 янв. Все аналоговое оборудование в медучреждениях Подмосковья заменят на цифровое к 2025 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Задача – за три года заменить все аналоговое оборудование. Что такое аналоговое оборудование: во-первых – это безнадежно устарело, во-вторых – снимки можно читать только на месте, где они были сделаны», - сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Губернатор отметил, что во время прохождения процедур КТ, МРТ и УЗИ важно оперативно получить заключение врача. Значительно улучшить этот процесс позволяет наличие цифрового оборудования.

Для обновления региональной системы здравоохранения в 2021 году в медучреждения Подмосковья было поставлено около 9 тыс. единиц цифрового оборудования, из них 15 – рентген-аппараты, а также аппараты КТ и МРТ.

В 2022 году программу совершенствования региональных медучреждений продолжится, а в больницы Подмосковья закупят 101 единицу тяжелой цифровой медицинской техники, в том числе аппараты УЗИ, КТ, маммографы и рентген-аппараты.