РИАМО - 27 янв. Все аналоговое оборудование в медучреждениях Подмосковья заменят на цифровое к 2025 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что во время прохождения процедур КТ, МРТ и УЗИ важно оперативно получить заключение врача. Значительно улучшить этот процесс позволяет наличие цифрового оборудования.
Для обновления региональной системы здравоохранения в 2021 году в медучреждения Подмосковья было поставлено около 9 тыс. единиц цифрового оборудования, из них 15 – рентген-аппараты, а также аппараты КТ и МРТ.
В 2022 году программу совершенствования региональных медучреждений продолжится, а в больницы Подмосковья закупят 101 единицу тяжелой цифровой медицинской техники, в том числе аппараты УЗИ, КТ, маммографы и рентген-аппараты.
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