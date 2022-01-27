РИАМО - 27 янв. Школьники Подмосковья должны получать лучшее питание, в том числе удовлетворяющее их вкусы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Человек и в 1, и в 11 классе понимает, вкусно или невкусно. В чем здесь узелок, который мы развязали? Если дети чего-то хотят и это является нормой, то почему это не дать? У нас каждую пятницу есть пельмени», — сказал Воробьев.

Он отметил, что дети должны получать все лучшее и современное. По его словам, такова суть подхода чуткой власти.

Ранее по просьбам подмосковных школьников в меню столовых в образовательных учреждениях добавили пельмени. О включении пельменей в школьное меню попросили сами дети в ходе опроса. Ребята уже попробовали новинку, и она им очень понравилась.

В приоритете питания школьников региона качество продукции: пельмени строго соответствуют ГОСТу и хранятся при определенной температуре.