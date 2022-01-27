РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Люберецкий городской суд признал виновным ранее судимого 46-летнего жителя, совершившего сбыт наркотического средства метадон массами 0,20 и 2,13 граммов, а также незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков массой 0,25 граммов, сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Мужчину осудили по пунктам «а» части 4 статьи 228.1, части 1 статьи 228 УК РФ. Житель Люберец вину признал и раскаялся в содеянном.

Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.