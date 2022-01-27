РИАМО - 27 янв. В Московской области в 2022 году будут совершенствовать оказание услуг, чтобы максимально сократить количество очных обращений за выплатами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Главная наша задача, чтобы каждое направление – налоговая инспекция, Роспотребнадзор, министерство экологии, ЖКХ или муниципалитет постоянно пытливо искали способы, как сделать ту или иную услугу удобнее», – рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он добавил, что в 2021 году за выплатами обратилось около 2 млн человек.

«В этом наша задача, когда мы готовили текст, в 5 раз написали меньше, но кратное меньше должно быть», – уточнил Воробьев.

Также губернатор отметил важность информационного блока. По мнению Воробьева, каждый отраслевик должен очень доходчиво и своевременно доводить информацию до тех, кого она касается.