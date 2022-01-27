РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В четверг в 17:00 глава городского округа Мытищи Виктор Азаров выступит в прямом эфире с ежегодным отчетом, сообщается на сайте администрации горокруга.

Азаров подведет итоги социально-экономического развития округа за прошедший год и озвучит приоритетные задачи на 2022 год.

Прямая трансляция состоится в эфире телеканала «Первый Мытищинский», на сайте, YouTube-канале и в Instagram телеканала, а также на сайте администрации.