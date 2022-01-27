РИАМО - 27 янв. В Подмосковье продолжится работа над решением вопроса с парковками, к ней будут привлекаться жители региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Парковки - это сложная тема <...> она требует активной коммуникации с нашими жителями. Эту работу нужно активно продолжать. Должна быть и вера, и холодное мышление, чтобы внедрять это в нашу работу», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он отметил, что главы муниципальных образований Московской области хорошо знают эту тему.

Губернатор в своем отчете отметил, что главный принцип работы региональной власти – житель всегда прав. Он подчеркнул важность постоянной коммуникации между правительством и населением Подмосковья.