РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают, что кататься можно только на санкционированных горках, сообщили в теруправлении.

Жителей просят избегать снежных горок вблизи проезжих частей, не использовать спуски к водоемам на неокрепший лед, железнодорожные насыпи и склоны, поросшие деревьями и кустарниками.

Деревянные горки для катания на тюбингах установлены в парке Сказок в Томилине, а также в Наташинском парке.