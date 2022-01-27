РИАМО - 27 янв. В 2022 году 1 сентября в школы Подмосковья могут пойти до 1,05 млн школьников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В 2013 году у нас было 640 тыс. школьников. 1 сентября мы ждем 1 млн 20 тыс. - 1 млн 50 тыс. школьников», – заявил Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

В Подмосковье подходит к концу прием заявлений на участие в сдаче Единого государственного экзамена. Школьники могут подать заявку до 1 февраля. После этой даты заявления будут приниматься только по уважительной причине.